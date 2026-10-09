Surpresa do DIÁRIO marcada para as 11h de hoje

As comemorações dos 150 anos do DIÁRIO invadem hoje a Rua Dr. Fernão de Ornelas com um dia especial de animação e com emissão da TSF-Madeira, em directo, a partir das 9h00.

Vamos cruzar olhares sobre o projecto jornalístico em festa, debater a actualidade, mostrar talentos, promover o mérito e até proporcionar momentos nunca vistos. Há mesmo uma surpresa preparada que não vai querer perder e que ocorre pelas 11h00, algo pouco visto entre nós e que vai valer a pena!

Para além dos eventos que desde o início de 2026 estão ligados aos 150 anos do DIÁRIO, teremos esta semana alguns mo mentos memoráveis. Hoje, 9 de Outubro, o Centro de Congressos da Madeira recebe novamente ‘The Gift – Um Piano, Uma Voz’, um dos formatos mais intimistas de Sónia Tavares e Nuno Gonçalves que é apresentado pela primeira vez na Madeira. Amanhã, damos as mãos à Associação Os Grandes Azuis que celebra 10 anos de inclusão, conquistas e histórias com uma gala no Centro de Congressos da Madeira. No domingo, os profissionais do DIÁRIO festejam século e meio de nobre missão informativa na companhia de entidades e parceiros numa gala a realizar no Savoy Palace.

As experiências únicas vão continuar até final do ano de modo a que todos os madeirenses possam celebrar 150 anos de história, memórias e ligação à Madeira.

Revista dos 150 anos do DIÁRIO distribuída aos assinantes amanhã

O DIÁRIO assinala no próximo domingo os seus 150 anos, mas a revista especial alusiva à efeméride começa a ser distribuída já amanhã aos nossos assinantes.

Por questões operacionais, já que é composta por 192 páginas, a publicação que percorre século e meio de história deste jornal e da própria Madeira chega ao assinantes ao longo deste sábado e é colocada na rede agentes a 11 de Outubro, não podendo ser vendida em banca separadamente da edição do DIÁRIO.

Com o título ‘Ousadia e memórias, desafios e compromisso’, a publicação pretende ser mais do que uma retrospectiva institucional. É sobretudo uma viagem pela realidade madeirense através das nossas páginas que, desde 1876, acompanharam as profundas transformações políticas, sociais, económicas e culturais da Região.