João Cunha e Silva lembrou que faz hoje 50 anos que tomou posse o primeiro Governo Regional. O presidente da comissão dos 50 anos de Autonomia explicou que a escolha para os agraciados com as insígnias dos 50 anos de Autonomia, visou aqueles que contribuíram das mais diversas formas para a Região, para o seu crescimento e consagração.

Está a decorrer no Centro de Congressos da Madeira, a cerimónia de imposição das Insígnias Honoríficas dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira. A insígnia foi criada para “distinguir, em vida ou a título póstumo, os cidadãos, coletividades ou instituições, portugueses ou estrangeiros, que se notabilizaram por méritos pessoais, profissionais ou institucionais, num contributo e desempenho relevantes para a consagração, preservação, aprofundamento e dignificação da Autonomia da Região Autónoma da Madeira, sendo por isso merecedores de reconhecimento e consideração pública”.

João Cunha e Silva lembrou as dificuldades na educação, saúde e mobilidade. Lembrou que uma viagem da Calheta ao Funchal, de autocarro, demorava cerca de 4 horas. “A colonia escravizava quem plantava a terra”, apontou.

“Hoje na Madeira, mandam os madeirenses”, destacou Cunha e Silva, indicando as melhorias que a Região enfrenta. “Orgulho, admiração e gratidão”, por aqueles que são hoje agraciados.

Confira no documento seguinte a lista de agraciados: