Cinemas portugueses com quebra de 3,7% de espectadores em Setembro

Os cinemas portugueses registaram uma quebra de 3,7% no número de espectadores em setembro, por comparação com o mês homólogo de 2025, para um total de 748 mil, revelou ontem o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Ainda assim, por comparação com os primeiros nove meses de 2025, o ano corrente está a verificar um aumento de 9,8% no total de espectadores, para 9,3 milhões, face aos 8,4 milhões de janeiro a setembro do ano passado.

Por seu lado, no campo das receitas, em setembro registou-se uma subida percentual quase idêntica, em sentido inverso, à quebra de espectadores: as receitas subiram 3,8% para 5,4 milhões de euros, acima dos 5,2 milhões de setembro de 2025.

No acumulado de 2026, as receitas estão mais de 20% acima dos primeiros nove meses de 2025, num total de 64,8 milhões de euros.

Segundo os dados do ICA, o filme mais visto de setembro foi o português "Santo António -- O Casamenteiro de Lisboa", de Ruben Alves, com perto de 151 mil espectadores e uma receita de mais de um milhão de euros, tornando-se assim no filme nacional mais visto do ano.

O filme mais visto do ano em Portugal é "Homem-Aranha: Um Novo Dia", com 885 mil espectadores, seguindo-se "A Odisseia", de Christopher Nolan, com 774 mil pessoas.