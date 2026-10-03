Sismo de 3,7 na escala de Richter sentido na ilha açoriana de Santa Maria
Um sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter foi hoje sentido em algumas localidades da ilha de Santa Maria, segundo informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
Segundo um comunicado do CIVISA, o sismo foi registado às 10:54 locais (11:54 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 20 quilómetros a Nordeste (NE) de Santa Bárbara, na ilha de Santa Maria.
"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) em Vila do Porto e Almagreira (concelho de Vila do Porto)", adianta ainda o CIVISA.
De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Já com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem".