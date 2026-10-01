Consumo de eletricidade em Portugal bate recorde até Setembro

O consumo de energia elétrica em Portugal atingiu o valor mais elevado de sempre entre janeiro e setembro, segundo dados divulgados hoje pela REN - Redes Energéticas Nacionais.

Face ao anterior máximo, registado em 2025, o valor agora registado representa um aumento de 3,4% ou de 2,9% quando corrigidos os efeitos da temperatura e do número de dias úteis.

Nos primeiros nove meses do ano a produção renovável abasteceu 64% do consumo, repartida pela hidroelétrica com 24%, a eólica com 23%, a fotovoltaica com 13% e a biomassa com 5%. A produção a partir de gás natural abasteceu 14% do consumo, com os restantes 22% a corresponderem a energia importada, tratando-se do saldo importador mais elevado de sempre para este período, detalha a gestora das redes nacionais.

Olhando apenas para o mês de setembro, o consumo registou um crescimento homólogo de 6,8%, ou 3,3% corrigindo os efeitos de temperatura e dias úteis, tendo sido impulsionado pelas temperaturas elevadas que se fizeram sentir.

Já a produção renovável abasteceu 52% do consumo nacional no mês passado, a produção não renovável 13%, enquanto os restantes 35% corresponderam a energia importada.

Por sua vez, no mercado de gás natural, verificou-se em setembro uma quebra de 12%, com quedas de 15% no segmento de produção de energia elétrica e de 10% no segmento convencional.

"No cômputo dos primeiros nove meses do ano, o consumo de gás natural totalizou 33,2 TWh com uma variação homóloga anual marginalmente positiva de 0,5%", segundo a REN.

Nos primeiros nove meses do ano o sistema nacional tem sido abastecido quase integralmente a partir do terminal de Sines com origem predominante na Nigéria (58%) seguindo-se os EUA (34%) e a Rússia (8%).

"O saldo exportador através da interligação com Espanha foi, para este período, o mais elevado de sempre no sistema nacional", acrescenta.