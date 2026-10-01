Marinha coordenou quatro operações de busca e salvamento na Madeira em Setembro

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal coordenou, durante o mês de Setembro, quatro operações de busca e salvamento, que permitiram resgatar duas pessoas.

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pela Marinha, que contabilizou, no conjunto das áreas de responsabilidade dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC), um total de 46 acções de busca e salvamento durante setembro, das quais resultaram 35 pessoas salvas. Na área do Funchal, foram assim realizadas quatro operações, correspondentes a cerca de um terço das pessoas salvas no conjunto das operações coordenadas pelos centros e subcentros de busca e salvamento marítimo durante o mês.

Já a nível nacional, o MRCC de Lisboa coordenou 38 incidentes marítimos, que resultaram no salvamento de 33 pessoas, enquanto o MRCC de Ponta Delgada coordenou quatro acções de busca e salvamento.

Nos primeiros nove meses de 2026, a Marinha realizou 359 acções de busca e salvamento, que permitiram salvar 348 vidas.

Para estas operações são mobilizados meios de diferentes entidades, entre as quais a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea Portuguesa, bem como organismos que integram a Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento. Entre estas entidades encontram-se os serviços nacionais e regionais de Protecção Civil e bombeiros, o INEM, através do CODU-MAR, as administrações marítimas e portuárias e o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro.

A Marinha destaca ainda o contributo de navios mercantes e embarcações de pesca, que, quando necessário, interrompem as suas actividades ou desviam as suas rotas para prestar auxílio, sempre sob coordenação dos centros de busca e salvamento.

Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo mantêm o serviço de salvaguarda da vida humana no mar 24 horas por dia, 365 dias por ano.