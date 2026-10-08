Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica com concentração em frente à Quinta Vigia

Os profissionais de saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica da Madeira aderem, esta sexta-feira, à greve nacional em defesa da valorização da carreira. Além disso, têm agendada uma concentração em frente à quinta Vigia, pelas 13h30, seguida de outra concentração junto ao Palácio de São Lourenço.

Segundo o STSS, a greve surge após sucessivas tentativas de diálogo sem resposta do Governo Regional, apesar das escusas de responsabilidade apresentadas na área da saúde e dos alertas para a saída de profissionais da Administração Pública e do setor empresarial do Estado, num contexto de falta de condições de trabalho e de reconhecimento da carreira. Alerta, ainda, para as consequências que a carência destes profissionais pode ter na resposta às necessidades da população madeirense. "A mobilização pretende, por isso, exigir soluções que assegurem condições de trabalho e remuneração compatíveis com a responsabilidade das funções exercidas e que contribuam para a retenção e contratação de profissionais", aponta.

Na Madeira, os trabalhadores reivindicam a correta aplicação da legislação em vigor, a comunicação dos pontos já atribuídos e a regularização dos pontos em falta relativos ao período até 31 de Dezembro de 2025. Exigem ainda a aplicação do acelerador regional de progressões aos profissionais com contrato individual de trabalho e a adaptação do SIADAP à Região.

Os profissionais reclamam, ainda, a vinculação e admissão de mais profissionais, o combate à precariedade, a nomeação para os cargos de coordenação e de técnico superior diretor e uma compensação pelo risco e penosidade associados à exposição a radiações e a agentes biológicos, cancerígenos e mutagénicos.