Quinta Pedagógica da Camacha retoma visitas livres

A Quinta Pedagógica da Camacha retoma este sábado, 3 de Outubro, as visitas livres, proporcionando às famílias uma oportunidade de conhecer os diferentes espaços da quinta e contactar de perto com a natureza e os animais.

No âmbito das comemorações do 5.º aniversário, a Quinta Pedagógica anuncia ainda entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, numa iniciativa que pretende proporcionar uma experiência simultaneamente divertida e educativa.

Durante a visita, os participantes poderão percorrer diferentes espaços da quinta, entre os quais a Horta do Mestre José, o Pomar da Quinta, os campos de morangos e os jardins de plantas aromáticas e medicinais, onde estão representadas cerca de 100 variedades.

O percurso inclui também os Jardins da Maria da Conceição, a cozinha antiga, o espaço sensorial, o mercadinho da Quinta, o poço dos desejos e o parque das merendas.

Um dos espaços de maior destaque é a Aldeia da Bicharada, onde os visitantes podem conhecer cerca de 200 animais de pequeno porte. Entre os animais presentes encontram-se coelhos anões, galinhas poedeiras, frangos do campo, galinhas Brahma, galinhas sedosas, galinhas da Índia, periquitos, caturras, porquinhos-da-Índia e peixes.

A quinta conta ainda com a presença dos gatos e dos cães Skye e Snoppy, apresentados como os "cães guardiões da quinta".

A retoma das visitas livres permite, assim, às famílias explorar os vários espaços da Quinta Pedagógica da Camacha, conhecer diferentes espécies animais e plantas e participar numa experiência de contacto directo com a natureza.