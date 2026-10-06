Quinta da Piedade será transformada em centro cultural

A emblemática Quinta da Piedade, na freguesia do Jardim do Mar, na Calheta, vai ser transformada num centro cultural. A decisão política está tomada e foi hoje anunciada por Miguel Albuquerque, à margem da cerimónia de assinatura dos contratos programa do PROAGES II, que decorre esta tarde no Salão Nobre do Palácio do Governo Regional.

O presidente do Governo dá como certo o ultrapassar de todos os impasses que se arrastavam a vários anos, não se comprometendo, ainda assim, com datas.

Certo é, garantiu, que o processo será desencadeado já este mandato, após conclusão da recuperação da Quinta do Imperador, onde está a ser implementado o Museu do Romantismo.

Miguel Albuquerque deu conta de que o objecto passa por recuperar tanto o solar, datado do século XVI, como a respectiva capela anexa, imóveis que se encontram, actualmente, em estado de avançado abandono e degradação.