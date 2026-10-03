PS alerta para falta de técnicos de farmácia no SESARAM

Os deputados do Partido Socialista solicitaram, através da Assembleia Legislativa da Madeira, informações à secretária regional da Saúde e Proteção Civil sobre a Dose Unitária e a gestão do circuito do medicamento no Serviço Regional de Saúde. Um sistema que, afirma o PS, está a ser condicionado pela falta de técnicos de farmácia nos serviços farmacêuticos do hospital.

A solicitação surge na sequência de uma reunião mantida com o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS).

Marta Freitas representou o PS neste encontro e lembrou as preocupações que já havia tornado públicas relativamente à falta de técnicos de farmácia no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Uma situação que, segundo o sindicato, se prolonga há cerca de um ano e que se agravou com saídas de profissionais, ausências prolongadas e a necessidade de afectar técnicos a novas valências, nomeadamente à Unidade de Preparação de Citotóxicos.

Marta Freitas deu entrada a um pedido à secretária regional Micaela Freitas, para conhecer a atual cobertura da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária no SESARAM e a sua evolução nos últimos anos, bem como saber se existem atualmente medicamentos, camas ou serviços que não estejam a ser abrangidos por este sistema devido à insuficiência de técnicos de farmácia.

O grupo parlamentar do PS quer também respostas sobre a situação dos recursos humanos dos Serviços Farmacêuticos, designadamente o número actual de técnicos de farmácia, as necessidades identificadas pelo SESARAM, os postos por preencher, as saídas ocorridas e o recurso a horas extraordinárias.

Marta Freitas manifesta também preocupação perante informações sobre "eventuais dificuldades no acesso, através dos centros de saúde, a medicamentos utilizados no tratamento de doenças psiquiátricas, questionando o Governo sobre esta matéria".