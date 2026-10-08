Hotel Quinta do Furão autorizado a crescer para 154 camas a título excepcional

O Governo Regional autorizou, a título excepcional, o aumento da capacidade do Hotel Rural Quinta do Furão, em Santana, para 154 camas, permitindo à unidade ultrapassar o limite de 120 camas estabelecido pelo Programa de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT-RAM). A decisão, publicada ontem em Jornal Oficial, viabiliza a ampliação do empreendimento de 65 para 75 unidades de alojamento.

A autorização foi concedida ao abrigo do regime de excepção previsto na Norma 15 do POT-RAM, que admite uma majoração da capacidade dos empreendimentos turísticos em espaço rural até 80% do limite aplicável, desde que cumpridos determinados requisitos, nomeadamente a existência de uma área de espaços verdes e jardins superior à superfície impermeabilizada e o contributo do empreendimento para a qualificação e diversificação da oferta turística regional.

No caso da Quinta do Furão, o projecto prevê um acréscimo de 20 camas, face às actuais 134, e a criação de dez novas unidades de alojamento. A área total do empreendimento será também ampliada, de 45.894 para 49.364 metros quadrados, através da aquisição de uma parcela de terreno com 3.470 metros quadrados destinada a espaços verdes e jardins.

A Direcção Regional do Turismo considerou cumpridos os pressupostos legais e os requisitos funcionais necessários à aplicação da excepção. Segundo a resolução do Conselho do Governo, a intervenção assegura a manutenção da taxa de impermeabilização e um aumento proporcional das áreas verdes.

O projecto prevê ainda uma ampliação significativa da oferta de serviços da unidade hoteleira. Entre as novas valências estão um SPA, sauna e outros equipamentos de bem-estar, uma pizzaria, padaria e esplanada, além da ampliação do restaurante e da zona destinada aos pequenos-almoços. Está também prevista a reorganização das áreas de serviço destinadas ao pessoal e o reforço das zonas comuns.

A componente ambiental será também melhorada neste projecto. A Quinta do Furão deverá instalar painéis fotovoltaicos, mais quatro lugares de estacionamento com carregamento para veículos eléctricos e sistemas de climatização VRV de elevada eficiência energética, classificados entre A++ e A+++.

A resolução, assinada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estabelece que a viabilização e o futuro licenciamento ficam condicionados ao cumprimento integral das valências funcionais, ambientais e dos equipamentos previstos no projecto, assim como das restantes normas aplicáveis do POT-RAM e do Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos.

A decisão permite, assim, que a Quinta do Furão aumente em cerca de 15% a capacidade de alojamento, passando das actuais 134 para 154 camas, apesar de exceder o limite geral de 120 camas estabelecido para este tipo de empreendimento.