43 milhões investidos em 212 casas em Câmara de Lobos

O Governo Regional investiu cerca de 43 milhões de euros na construção de 212 habitações em Câmara de Lobos desde 2024, anunciou hoje Nuno Maciel, na sessão solene do Dia do Concelho.

O secretário regional, que representou o presidente do Governo Regional, revelou ainda que serão entregues "brevemente" mais 25 habitações no Impasse do Ribeiro Real, num investimento de cerca de 5 milhões de euros.

No balanço dos investimentos, destacou 12,5 milhões de euros no desporto, incluindo a recuperação da pista de atletismo do Estádio do Carmo, a segunda fase do Pavilhão Gimnodesportivo do Estreito e o campo de futebol de formação do Ribeiro Real. Nas acessibilidades, apontou os cerca de 20 milhões de euros investidos na ligação do Jardim da Serra à Via Rápida.

A ARM aplicou, por seu lado, mais de 50 milhões de euros no concelho em água, saneamento, rega, resíduos e infra-estruturas hidráulicas. Nuno Maciel anunciou ainda mais 7 milhões de euros em novos investimentos nestas redes.

Na agricultura, revelou que foram aprovados 174 projectos, num investimento de 17 milhões de euros através do PRODERAM. Já através do PEPAC Madeira estão actualmente previstos 22,6 milhões de euros de despesa pública para o desenvolvimento da agricultura regional.

Na viticultura, destacou que Câmara de Lobos foi responsável por 50% das mais de 3.600 toneladas de uvas processadas este ano na Região. O incentivo à Tinta Negra aumentou de 200 para 255 euros por tonelada.

Na pesca, o Governo Regional mobilizou 870 mil euros através do Mar 2030 para apoiar pescadores e armadores, enquanto a renovação da frota do peixe-espada-preto continua, segundo Nuno Maciel, dependente de uma mudança de posição de Bruxelas.

O secretário regional anunciou ainda o reforço da recolha de resíduos com seis novas viaturas em pouco mais de um ano, três das quais deverão entrar em funcionamento no início de 2027.