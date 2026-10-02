Greve teve adesão superior a 20% no SESARAM

A adesão à greve desta sexta-feira entre os trabalhadores do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) fixou-se nos 20,7%, segundo dados disponibilizados ao DIÁRIO pela instituição.

Dos 4.163 trabalhadores das diferentes áreas e serviços que estavam escalados para esta sexta-feira, 2 de Outubro, 863 exerceram o direito à greve.

Na informação disponibilizada, o SESARAM refere que "reconhece e respeita o direito à greve", lamentando, contudo, os constrangimentos provocados aos utentes dos serviços de saúde. Eventuais constrangimentos provocados não são, contudo, apontados pela empresa pública do sector da saúde.