PCP/Madeira defende botija de gás a 20 euros

O PCP/Madeira defendeu, esta quarta-feira, a fixação de um preço máximo de 20 euros para a botija de gás de 13 quilos, considerando que os valores actualmente praticados na Região continuam a pesar no orçamento das famílias.

Numa iniciativa realizada na Rua Dr. Fernão Ornelas, no Funchal, Ricardo Lume apontou para a diferença de preços entre a Madeira e os Açores. Segundo os dados apresentados pelo partido, uma botija de 13 quilos custa 31,87 euros no Funchal e 23,50 euros em Ponta Delgada, uma diferença de 8,37 euros.

“Não é aceitável que uma família madeirense tenha de pagar mais 8 euros por uma botija de gás de 13 kg”, afirmou o dirigente comunista, defendendo uma intervenção sobre os preços.

O PCP apresentou em Setembro na Assembleia da República um projecto de lei que prevê a fixação em 20 euros, com impostos incluídos, do preço máximo de venda ao público da botija de GPL butano de 13 quilos.