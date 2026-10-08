SESARAM reforça formação clínica com primeiro Curso de Suporte de Vida Neonatal

A Madeira está a receber, pela primeira vez, o Curso de Suporte de Vida Neonatal (NLS), uma formação destinada a preparar médicos e enfermeiros para situações de emergência envolvendo recém-nascidos, nomeadamente durante o parto e nos primeiros momentos de vida.

A iniciativa decorre entre os dias 7 e 9 de Outubro, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, reunindo mais de uma dezena de profissionais de saúde, bem como formadores provenientes de diferentes pontos do País.

Promovido pelo Centro de Formação do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), o curso destina-se a médicos e enfermeiros do Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica, procurando reforçar as competências dos profissionais na identificação de situações de risco e na realização de manobras de reanimação neonatal.

Ao longo de três dias, os participantes têm acesso a formação teórica, exercícios práticos e simulações clínicas, que permitem treinar a resposta a situações de emergência, com particular atenção à rapidez de intervenção, à segurança dos procedimentos e ao trabalho em equipa.

A formação é assegurada por profissionais certificados pelo European Resuscitation Council (ERC), através do Conselho Português de Ressuscitação (CPR), contando com cofinanciamento da União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

A sessão de abertura contou com a presença da presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Márcia Gomes, em representação da secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas.

Na ocasião, a responsável destacou a importância da formação contínua dos profissionais de saúde para garantir cuidados cada vez mais diferenciados e melhorar a capacidade de resposta dos serviços de saúde da Região.