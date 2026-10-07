SESARAM terá 41 vagas para formação médica especializada

Este ano, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), EPERAM, terá 41 vagas para formação médica especializada, mais uma do que no ano anterior.

O SESARAM, em comunicado de imprensa, explica que o total de vagas aprovadas não só é superior ao do ano anterior, como também corresponde "maior parte das vagas solicitadas pela Região, reflectindo a consolidação e reconhecimento da idoneidade formativa" da entidade.

De acordo com o mapa de vagas do Internato Médico 2026, publicado ontem em Diário da República, as vagas atribuídas à Região distribuem-se por 24 especialidades diferentes, incorporando novidades que respondem aos pedidos do SESARAM.

Destaca-se o reforço de capacidade formativa de Medicina Interna, que passará a contar com quatro vagas, mais duas do que na distribuição anterior.

Por outro lado, o Hospital Dr. Nélio Mendonça passará a disponibilizar vagas em cinco novas áreas: Nefrologia (uma vaga), Imunoalergologia (uma vaga), Urologia (uma vaga), Doenças Infecciosas (uma vaga) e Medicina Física e de Reabilitação (duas vagas), respondendo à solicitação apresentada pela Região.

À semelhança do ano passado, foram ainda asseguradas vagas nas especialidades de Anestesiologia (3 vagas), Angiologia/Cirurgia Vascular (1), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (2), Gastrenterologia (1), Ginecologia/Obstetrícia (2), Imuno-Hemoterapia (1), Medicina de Urgência e Emergência (1), Medicina Intensiva (2), Neurorradiologia (1), Oncologia Médica (1), Ortopedia (1), Patologia Clínica (1), Pediatria (2), Pneumologia (1), Reumatologia (1) e Saúde Pública (1). A estas aditam-se ainda a área da Medicina Geral e Familiar (8), que continua a somar o maior número de vagas atribuídas à Região, numa altura em que a cobertura de médicos de família atingirá os 100% em toda a Região.

Na nota enviada, o SESARAM vê o número de vagas agora atribuído como a "contínua evolução e o compromisso do SESARAM com a formação médica especializada. Este é um investimento que não só contribui para a qualificação dos profissionais de saúde, mas também para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados à população e o desenvolvimento sustentável do sistema de saúde da Região."