SESARAM não sabe quantos picam o ponto

O Serviço de Saúde não sabe quantos profissionais usam efectivamente a biometria. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Damos conta de que o livro de ponto mantém-se e cerca de 200 trabalhadores continuam fora do sistema. Leia tudo na página 3.

A maior mancha gráfica vai para a selecção portuguesa de futebol. Ronaldo acima do jogo, dá destaque à vitória de Portugal frente à Dinamarca, no primeiro encontro após a saída de CR7. Já na Quinta Falcão, a saída divide opiniões e deixa tristeza. Para ler entre as páginas 22 e 27.

Na Justiça, o caso das mulheres que alugavam quartos para prostituição. Duas mulheres estão a ser julgadas por lenocínio no Funchal: cobravam 150 a 200 euros por semana e as buscas da PJ encontraram várias mulheres e grandes quantidades de preservativos. Os pormenores na página 10.

Na nossa reportagem, saiba que a Região conta apenas com 6 rocheiros. O Governo admite falta de especialistas e quer tornar a carreira mais atractiva. Por seu lado, a EEM investe 1,1 milhões para travar queda de pedras sobre a Central da Vitória. Tudo nas páginas 8 e 9.

Por fim, falamos sobre as 78 insígnias que foram ontem entregues. Nas páginas 26 e 27 abordamos as personalidades e entidades distinguidas nos 50 anos da Autonomia. Nas páginas 16 e 17.

Estas e outras notícias constam da edição impressa desta sexta-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia com o DIÁRIO!