Uma pessoa surda fica necessariamente muda?

Surdo-mudo, surdo ou deficiente auditivo? Ao falar sobre pessoas com deficiência auditiva, é comum associar esses termos sem ter um conhecimento adequado. Embora ainda seja muito usado, a verdade é que não está certo falar em surdo-mudo.

As pessoas que perdem a audição durante a vida, em geral, preservam a capacidade de falar. Elas não esquecem, contudo, como articular palavras ou cantar músicas, ainda que não sejam mais capazes de ouvir.

A maioria das pessoas supõe, no entanto, que os surdos também são mudos (surdo-mudo) pelo facto de não ouvirem. De facto, aprendemos a falar ouvindo as palavras ao nosso redor, porém, a expressão mudo tem outro sentido.

Na medicina, o termo surdo é utilizado quando a pessoa com surdez é diagnosticada com surdez profunda, quando é leve ou moderada ainda persiste o termo deficiente auditivo.

Todo surdo é mudo?

O que é surdo-mudo? Um termo que não deve ser adoptado. Já que a surdez não acarreta nenhuma perda no aparelho fonador, e são mínimos os casos de pessoas com problemas auditivos que não emitem qualquer tipo de som.

Uma pessoa é muda quando não utiliza o seu aparelho fonador - conjunto de órgãos e estruturas que produzem sons da fala- para conversar ou qualquer manifestação vocal. Qualquer um – inclusive os surdos -, que tenha esse aparelho em perfeito estado, pode desenvolver a fala, geralmente com dificuldade e acompanhamento do especialista.

Portanto, o uso correcto dos termos são:

Deficiente auditivo ou pessoa com deficiência auditiva: pode ser relacionado a quem tiver perda auditiva, seja moderada ou total. Geralmente é comum para pessoas que não escutam bem, mas ainda escutam algo.

Surdo: quem não escuta nada, nem com uso de aparelho, perda total da audição.

Surdo oralizado: pessoas com perda auditiva que usam a fala para se comunicar. No geral, fazem leitura labial para compreender a conversa. É mais comum em quem nasce ouvindo e perde a audição durante a vida ou tem uma audição parcial.

Surdo sinalizado: indivíduo com perda auditiva e que usa Libras para se comunicar.

Classificações da surdez:

De acordo com o Ministério da Saúde, a surdez pode ser classificada da seguinte forma:

Ligeira: a pessoa ouve, mas algumas palavras ou sons são facilmente compreendidos, o que dificulta uma conversa.

Média: a pessoa só escuta quando o som vem em alta intensidade. Com isso, é difícil falar ao telefone, e, muitas vezes, recorre a leitura labial para entender o que está sendo dito.

Severa: quando alguém fala em tom normal com um indivíduo com surdez severa, e ele não percebe.

Profunda: pessoa que não possui nenhuma sensação auditiva, mas tem perturbações intensas na fala e dificuldades na aquisição da linguagem oral.

Cofose: surdez completa, ausência total do som.

Então, a ideia de que todo surdo é mudo deve ser completamente extinta. É importante ressalvar, contudo, que mesmo que o surdo não consiga falar de forma oral, ele fala com os gestos.