Cruzeiros fazem movimentar 10 mil pessoas

O Porto do Funchal recebe esta quarta-feira perto de 10 mil pessoas, que chegaram a bordo os navios de cruzeiro Iona e MS Nieuw Statendam.

Segundo a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), o primeiro a entrar na baía da cidade, pelas 5:45 horas, foi o MS Nieuw Statendam com 2.571 passageiros e 1.001 tripulantes a bordo. Agenciado pela Blatas, chegou do porto de Roterdão, Países Baixos, e segue viagem às 18:00 horas em direcção a Santa Cruz de La Palma, ilhas Canárias.

O navio, operado pela Holland America Line, está a realizar uma viagem de 27 noites entre Roterdão e Dover, Inglaterra. Iniciou o cruzeiro a 19 de Setembro, começando por visitar a Noruega (Eidfjord, Alesund, Trondheim, Andalsnes, Olden, Stavanger, Kristiansand e Oslo), depois Dover, novamente Roterdão e agora Funchal.

Vai estar alguns dias em Canárias (Santa Cruz de La Palma, Santa cruz de Tenrife, Las Palmas de Gran Canaria e Lanzarote), seguindo depois para Lisboa, terminando a viagem a 16 de Outubro, em Dover.

Já o Iona, também agenciado pela Blatas, chegou ao Funchal pelas 6:30 horas e fica na pontinha até às 16:30 horas. Está a viajar com 7.066 pessoas a bordo (5.396 passageiros e 1.668 tripulantes), num itinerário com início e fim em Southampton, em Inglaterra. O Funchal é a primeira escala desta viagem de 14 noites, seguindo-se as ilhas Canárias (Santa Cruz de Tenerife, Las Plamas de Gran Canaria e Lanzarote), Lisboa, Espanha (Vigo e La Corunha) antes de regressar a Southampton, a 17 de Outubro.

Em porto, continua o veleiro escola Santa Maria Manuela, que está a realizar uma série de viagens entre a Madeira, Porto Santo e Desertas, no âmbito da Expedição Madeira Ocean 2026.

Amanhã o Funchal recebe o MSC Virtusosa, que traz a bordo cerca de 6.500 pessoas para uma escala de 11 horas.