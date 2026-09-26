'Celebrity Xcel' traz 4.700 pessoas para passar a noite no Funchal

O 'Celebrity Xcel' chegou esta manhã ao Funchal com 3.212 passageiros e 1.457 tripulantes a bordo, para uma escala de 34 horas. O navio da Celebrity Cruises está acostado na Pontinha e permanecerá na Madeira durante a noite.

Agenciado pela JFM Shipping, o navio realiza um cruzeiro de 11 noites, com partida e chegada em Barcelona. Antes de chegar à Madeira, fez escalas em Cádis e Lisboa, tendo chegado ao Funchal pelas 7 horas.

O 'Celebrity Xcel' parte amanhã, domingo, pelas 17 horas, com destino a Tânger, em Marrocos. O itinerário inclui ainda Palma de Maiorca, antes do regresso a Barcelona, previsto para 2 de Outubro.

Construído no ano passado nos estaleiros franceses Chantiers de l’Atlantique, o 'Celebrity Xcel' é o navio mais recente da frota da Celebrity Cruises. A construção representou um investimento de cerca de 700 milhões de euros.

A próxima escala de um navio de cruzeiro no Funchal está prevista para quarta-feira, 30 de Setembro, com a chegada do 'Celebrity Apex'.