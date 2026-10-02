'Na Primeira Pessoa' recupera memórias de uma infância na Madeira rural

Durante 20 anos, a professora Ângela Silva desfiou as memórias de uma infância passada no Porto da Cruz. Agora, essas recordações chegam ao papel através do livro 'Na Primeira Pessoa – Notas Biográficas', uma obra onde a autora percorre a sua vida desde a casa onde nasceu até ao percurso académico e profissional que a levou a concluir, em 1984, a licenciatura de Geografia e Planeamento Regional na Universidade Nova de Lisboa.

O livro acompanha o trajecto de uma menina que cresceu numa família numerosa e que encontrou na escola uma possibilidade concreta de mudar o caminho que lhe estava destinado.

Nascida num domingo de Inverno, no início da década de 1960, Ângela Silva foi a primeira de dez filhos de um casal de agricultores analfabetos.

A casa onde cresceu não tinha electricidade nem água canalizada, mas havia, porém, um jardim tratado pela mãe e um chão onde Ângela aprendeu a brincar, a trabalhar e a observar o mundo à sua volta. Foi nesse lugar que começou a história que agora decidiu contar numa narrativa construída a partir da memória pessoal que permite observar uma Madeira rural em transformação: as casas sem luz eléctrica, a água transportada à mão, os trabalhos agrícolas, as famílias numerosas, a importância da escola e as mudanças sociais que foram chegando às comunidades rurais madeirenses.

O prefácio é da autoria de Bernardo Martins, historiador de Machico, que elogia a autora pela "sua coragem, a sua humildade" em "assumir as suas raízes e o seu passado". Uma "ousadia" cuja importância Bernardo Martins entende que é "um sinal do seu contributo para a formação dos mais novos."

Na contracapa, o professor Amaro Santos resume o sentido da obra: "Na Primeira Pessoa – Notas Biográficas, não é apenas um livro autobiográfico que relata as vivências árduas de uma criança nascida numa família humilde e numerosa, no mundo rural da ilha da Madeira."

Sobre a autora

A trajectória profissional de Ângela Silva está ligada ao ensino. Exerce funções docentes desde 1 de Outubro de 1984, no 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, tendo ministrado, ao longo do seu percurso profissional, várias disciplinas: Geografia, Introdução à Economia, Ciências do Ambiente, Área de Projecto e Cidadania e Desenvolvimento.