Liceu Francês em Lisboa encerrado por questões de segurança

O Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa, está hoje de manhã encerrado por questões de segurança, segundo a SIC Notícias, que indica que estava a ser preparado "um bloqueio" parecido aos que estão a ocorrer em França.

Contactada pela agência Lusa, o Liceu Francês confirma estar fechado, remetendo mais informações para a Embaixada de França em Lisboa, que disse não ter comentários a fazer "de momento".

Segundo um comunicado a que a SIC Notícias teve acesso, os alunos do ensino secundário do Liceu Francês estariam a preparar protestos como os que estão a decorrer em França, que levaram ao encerramento de centenas de escolas e foram marcados por confrontos com as autoridades.

"De forma a garantir a segurança de todos, foi decidido, em articulação com a Embaixada de França em Portugal, adiar o início das aulas de quinta-feira para todos os alunos do estabelecimento", refere o comunicado.

Iniciado a 17 de setembro na região parisiense, este movimento de estudantes que reivindica mais recursos para as escolas expandiu-se gradualmente, no meio de um clima social tenso, a pouco mais de seis meses de eleições presidenciais.

Desde que a revolta eclodiu, em meados de setembro, foram registados mais de 600 polícias e agentes da Gendarmaria e pouco mais de 200 estudantes feridos e mais de 5.000 detenções em todo o país, além de danos nos estabelecimentos de ensino e no mobiliário urbano já avaliados em várias dezenas de milhões de euros.

Na quarta-feira, a mobilização dos estudantes do ensino secundário em França estava a alastrar para as universidades, tendo várias sido barricadas em Paris, incluindo a Sorbonne.

Os alunos dos liceus - estabelecimentos frequentados por jovens entre os 15 e 18 anos que, nos três últimos anos do ensino secundário - denunciam más condições sanitárias dos edifícios, turmas sobrelotadas e a insuficiência de professores.