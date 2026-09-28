Alunas e docentes do Liceu em mobilidade Erasmus+ na Polónia

Um grupo de alunas e docentes da Escola Secundária Jaime Moniz participou, entre 21 e 25 de Setembro, numa mobilidade Erasmus+ em Łódź, na Polónia, integrada no projecto “Eco-Citizens for a Sustainable Europe”.

A iniciativa reúne escolas da Grécia, Polónia e Portugal e tem como objectivos "promover a cidadania ecológica, a sustentabilidade ambiental e o intercâmbio cultural entre os jovens participantes".

Durante a mobilidade, as participantes conheceram a escola parceira polaca, VI Liceum Ogólnokształcące, em Łódź, e participaram em actividades e ‘workshops’ sobre sustentabilidade, incluindo sessões de fotografia e vídeo aplicadas à educação ambiental.

O programa incluiu ainda uma deslocação a Varsóvia, onde visitaram o edifício que acolhe o Gabinete de Ligação do Parlamento Europeu na Polónia e participaram em actividades relacionadas com os objectivos do projecto.

A estadia permitiu também conhecer as cidades de Łódź, Cracóvia e Varsóvia, com visitas ao património histórico e arquitectónico, bem como a espaços verdes e parques urbanos.

Segundo a escola, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de "conhecimentos sobre sustentabilidade e cidadania europeia", mas também para a " autonomia, o espírito de cooperação e a abertura a novas culturas, hábitos e formas de viver".