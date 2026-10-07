Governo francês suspende uso de granadas atordoantes nos protestos de estudantes

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, anunciou hoje a suspensão do uso de granadas atordoantes depois de, na segunda-feira, um manifestante de 15 anos ter ficado sem uma mão em Lens, no norte do país.

"Estou a suspender o uso destas granadas contra o movimento estudantil do ensino secundário, até que a verdade sobre o que aconteceu neste caso seja apurada", anunciou à rádio RTL.

Iniciado a 17 de setembro na região parisiense, este movimento de estudantes que reivindica mais recursos para as escolas expandiu-se gradualmente, no meio de um clima social tenso, a pouco mais de seis meses de eleições presidenciais.

Na terça-feira, os protestos estudantis reuniram entre 256.000 e 450.000 manifestantes, segundo os diferentes números divulgados pelas autoridades e pelos sindicatos, respetivamente, numa jornada que decorreu de manhã sem grandes incidentes.

Desde que a revolta eclodiu, em meados de setembro, foram registados mais de 600 polícias e agentes da Gendarmaria e pouco mais de 200 estudantes feridos e mais de 5.000 detenções em todo o país, além de danos nos estabelecimentos de ensino e no mobiliário urbano já avaliados em várias dezenas de milhões de euros.