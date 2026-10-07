Misericórdia da Calheta já disponibilizou 12 camas para altas problemáticas

A Santa Casa da Misericórdia da Calheta já disponibilizou 12 camas para acolher pessoas idosas em situação de alta hospitalar, acção que foi esta quarta-feira destacada pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, durante as comemorações dos 491 anos da instituição.

Paula Margarido considerou que esta disponibilidade demonstra a importância da cooperação entre as instituições públicas e sociais na procura de respostas para dificuldades concretas. "Foi mais do que a disponibilização de lugares", afirmou, salientando a capacidade de "conversar, de cooperar e, sobretudo, de encontrar respostas".

A governante destacou, ainda, o trabalho desenvolvido pela Misericórdia da Calheta nas áreas residencial, apoio domiciliário e centros de convívio e comunitário, recordando também a preparação do Plano Regional para o Envelhecimento Activo e Saudável 2027-2031, "um documento que se foca na prevenção da fragilidade, na valorização do apoio domiciliário, na autonomia dos cidadãos e no apoio aos cuidadores e às famílias", reforça a Secretaria, em comunicado.

A cerimónia, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, ficou ainda marcada por uma homenagem aos colaboradores mais antigos da instituição.