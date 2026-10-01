Queimada não autorizada mobiliza bombeiros e PSP em Santo António

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública foram accionados, esta tarde, para o Caminho do Cemitério, em Santo António, no Funchal, na sequência de um alerta para um suposto incêndio em mato.

À chegada ao local, os meios constataram que se tratava de uma queimada não autorizada, tendo os bombeiros procedido à extinção do fogo. A PSP procedeu à identificação das pessoas que se encontravam no local.