A Madeira teve mesmo um Verão excepcionalmente quente?

Os dados do IPMA mostram que o Verão de 2026 foi efectivamente muito quente na Madeira, sobretudo no Funchal, Porto Santo e Santana, com Julho e Agosto a colocarem várias estações entre os valores mais elevados das respectivas séries climatológicas. Ainda assim, “excepcional” não significa que todos os meses ou todas as estações tenham batido recordes.

Mas até que ponto é legítimo classificar o Verão de 2026 como “excepcionalmente quente” na Madeira? Os registos históricos sustentam essa leitura de forma generalizada ou mostram antes um comportamento extremo apenas em algumas estações e meses? É essa afirmação que este Fact Check vai procurar verificar.

O sinal tornou-se claro a partir de Junho. Nesse mês, as quatro estações de referência da Madeira — Funchal/Observatório, Chão do Areeiro, Santana e Porto Santo — registaram temperaturas médias acima da normal climatológica de 1991-2020. No Funchal, a anomalia foi de +1,2 ºC e no Chão do Areeiro atingiu +2,0 ºC. A precipitação ficou abaixo da normal nas quatro estações.

Junho foi mais quente e mais seco do que o habitual na Madeira A Madeira registou, em Junho de 2026, temperaturas acima da normal climatológica e níveis de precipitação inferiores aos valores de referência em todas as estações meteorológicas analisadas, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e que o DIÁRIO divulgou antecipadamente na edição em papel de hoje.

Foi, porém, em Julho que o carácter fora do comum do Verão se tornou mais evidente. Porto Santo registou o Julho mais quente desde 1961, com uma temperatura média 1,3 ºC acima da normal.

No Funchal/Observatório e em Santana, Julho de 2026 foi o segundo mais quente das respectivas séries, com anomalias de +1,1 ºC e +1,2 ºC. Também neste mês a precipitação ficou abaixo da normal nas quatro estações de referência.

Agosto prolongou a tendência. No Funchal/Observatório, a temperatura média atingiu 25,4 ºC, ficando apenas atrás dos 25,7 ºC de 2023 e igualando 2004. No Porto Santo, os 24,7 ºC constituíram o valor mais elevado da série. Em Santana, os 21,2 ºC colocaram Agosto de 2026 entre os mais quentes desde o início da série.

O IPMA confirma também que, nas quatro estações de referência, Agosto apresentou temperaturas médias superiores à normal de 1991-2020.

Dois meses consecutivos no topo

É precisamente a sequência que dá força à ideia de um Verão excepcionalmente quente. No Porto Santo, Julho e Agosto bateram recordes mensais de temperatura média. No Funchal, Julho e Agosto ficaram ambos em segundo lugar nas respectivas séries. Santana apresentou igualmente valores muito elevados.

Ou seja, não estamos perante um único episódio isolado de calor, mas perante uma sucessão de meses com temperaturas persistentemente acima da normal.

Junho também contribuiu para esse padrão, embora sem a mesma expressão estatística de Julho e Agosto.

E quase sem chuva

O Verão ficou ainda marcado pela reduzida precipitação. Em Junho e Julho, todas as quatro estações de referência registaram acumulados inferiores à normal climatológica.

Em Agosto, o Funchal/Observatório terminou o mês sem qualquer precipitação registada, enquanto no Porto Santo o acumulado foi de apenas 6,8 milímetros.

Boletim Climatológico de Agosto para a Madeira revela temperaturas acima da média e chuva irregular Em Agosto de 2026, a Madeira apresentou temperaturas do ar acima do habitual em todas as estações de referência do arquipélago, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo IPMA. Já a precipitação mostrou maior irregularidade: houve valores superiores à média em duas estações e inferiores noutras duas, tomando por base o período 1991-2020.

A ausência de chuva no Funchal é expressiva, embora não corresponda ao valor mais extremo de toda a série histórica. Isso é importante para não confundir um mês excepcionalmente seco com um recorde absoluto.

Nem toda a Madeira bateu recordes

Há, contudo, uma ressalva importante. O comportamento não foi igual em todas as estações. No Chão do Areeiro, por exemplo, Agosto de 2026 foi apenas o 13.º mais quente da série. Mesmo entre as restantes estações, nem todos os meses bateram máximos históricos.

Por isso, não seria rigoroso dizer que “foi o Verão mais quente de sempre na Madeira” sem dispor de um valor agregado oficial para toda a estação meteorológica - Junho, Julho e Agosto - e para o conjunto do arquipélago.

O que os dados permitem afirmar é outra coisa: o Verão de 2026 foi excepcionalmente quente em várias das principais estações da Madeira, com recordes no Porto Santo e valores próximos dos máximos históricos no Funchal e em Santana.