Taiwanesa TSMC aumenta receitas em 50,9% graças à procura de 'chips' para IA

As receitas da TSMC, maior fabricante mundial de semicondutores, aumentaram 50,9% no terceiro trimestre, para 1,48 biliões de dólares taiwaneses (41.385 milhões de euros), impulsionadas pela forte procura de 'chips' destinados a aplicações e dispositivos de inteligência artificial.

O valor compara com os 989.918 milhões de dólares taiwaneses (27.410 milhões de euros) faturados entre julho e setembro de 2025.

Num comunicado divulgado hoje, a tecnológica indicou que as receitas de setembro atingiram 511.857 milhões de dólares taiwaneses (14.172 milhões de euros), um aumento homólogo de 54,6%, mas uma descida de 0,6% face a agosto, quando faturou 514.806 milhões de dólares taiwaneses (14.254 milhões de euros).

Entre janeiro e setembro, a faturação acumulada da empresa atingiu 3,9 biliões de dólares taiwaneses (107.961 milhões de euros), um aumento de 41,1% em comparação com os primeiros nove meses do ano anterior.

As receitas acumuladas até setembro ultrapassaram já os 3,81 biliões de dólares taiwaneses (105.507 milhões de euros) faturados pela TSMC durante todo o ano de 2025, quando a empresa registou um recorde anual de vendas.

Responsável pelo fabrico dos semicondutores utilizados nos produtos mais avançados da Apple, Nvidia e AMD, a TSMC ocupa uma posição central na cadeia de abastecimento da indústria tecnológica e tem beneficiado da expansão da inteligência artificial e da crescente procura por semicondutores avançados.

A empresa, sediada na cidade de Hsinchu, no norte de Taiwan, registou um lucro líquido de 706.560 milhões de dólares taiwaneses (19.565 milhões de euros) no segundo trimestre, um aumento homólogo de 77,4% e um recorde trimestral.

Em julho, a TSMC elevou a previsão de investimento de capital para 2026 para um intervalo entre 60.000 milhões e 64.000 milhões de dólares (mais de 53.000 milhões a 57.000 milhões de euros) e reviu em alta a estimativa de crescimento anual das receitas, para um valor ligeiramente superior a 40%.

No mesmo mês, a tecnológica anunciou um investimento adicional de 100.000 milhões de dólares (cerca de 89.000 milhões de euros) no estado norte-americano do Arizona, destinado à construção de novas fábricas de semicondutores e instalações de encapsulamento avançado, perante a "forte procura" dos principais clientes norte-americanos.