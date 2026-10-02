EUA apreendem cargueiro 'Grace' alegadamente por transportar combustível para Cuba

A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou hoje a apreensão do cargueiro 'Grace', após denunciar que este transportava combustível para Cuba de forma "ilegal".

A operação começou no início de setembro, quando uma equipa das unidades táticas da Guarda Costeira abordou o cargueiro no mar das Caraíbas.

Após a abordagem, o cargueiro foi escoltado até ao porto da localidade mexicana de Progreso, onde a Marinha mexicana realizou uma inspeção aprofundada ao navio, que terminou com a confirmação da existência de grandes quantidades de combustível nos tanques do lastro do cargueiro, "um perigo inerente para o meio marinho", segundo o comunicado do Serviço da Guarda Costeira.

O 'Grace', acrescenta a nota, "também transportava vários contentores suspeitos de conter combustível ilegal" para Cuba, onde os habitantes sobrevivem a constantes apagões que se agravaram com o endurecimento de sanções impostas pela Administração Trump e o bloqueio que o país tem sofrido há décadas.

A apreensão do 'Grace' acontece após a abordagem e detenção do 'Jaira Provider', outro cargueiro intercetado no início deste verão pelos mesmos motivos.