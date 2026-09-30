Trump lança plataforma com IA para serviços do Governo federal

O Presidente norte-americano, Donald Trump, lançou ontem uma plataforma que centraliza serviços do Governo recorrendo a Inteligência Artificial (IA), para simplificar o acesso dos cidadãos à administração.

Denominada America.gov, a plataforma permitirá, entre outros serviços, comunicar às autoridades uma mudança de nome ou solicitar um novo passaporte através do mesmo portal e com poucos passos.

"Não é apenas um 'site' (...) estamos a devolver o poder e o controlo às mãos do povo, onde devem estar", afirmou Trump durante um evento dedicado à IA em Washington.

O Presidente descreveu a iniciativa como "uma reinvenção do seu Governo para o século XXI e mais além", destinada a tornar o acesso "àquilo de que precisa infinitamente mais simples, rápido e prático".

A iniciativa é liderada pelo cofundador da empresa da plataforma de alojamento Airbnb Joe Gebbia e surge num momento de crescente debate nos Estados Unidos sobre a segurança e os riscos associados aos sistemas de IA.

Vários incidentes relatados nos últimos meses por empresas como OpenAI, Anthropic, Google e Meta intensificaram a discussão sobre a tecnologia, que se tornou também tema da campanha para as eleições legislativas intercalares de 03 de novembro.

Segundo uma sondagem divulgada pela CNN, 82% dos norte-americanos afirmam estar preocupados com o ritmo de desenvolvimento da IA.