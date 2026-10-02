Trump consultou IA sobre reação dos venezuelanos à captura de Maduro

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, consultou o modelo de inteligência artificial (IA) Grok sobre como os venezuelanos reagiriam a uma eventual captura do então líder Nicolás Maduro, noticiou a revista Time.

A consulta na plataforma desenvolvida por uma empresa de Elon Musk ocorreu durante uma reunião privada entre Trump e o empresário na Casa Branca em dezembro de 2025, cerca de um mês antes de forças norte-americanas capturarem Maduro numa operação militar na Venezuela, a 03 de janeiro, segundo uma fonte presente no encontro citada na quinta-feira pela revista.

Trump passou várias horas a colocar questões ao Grok sobre diferentes temas relacionados com a sua presidência e o seu legado e, no contexto da campanha militar dos Estados Unidos contra embarcações venezuelanas que Washington associa ao narcotráfico, perguntou especificamente qual seria a reação dos venezuelanos caso os EUA capturassem Maduro.

De acordo com uma fonte não identificada da Time, o Grok respondeu que Maduro era um "ditador profundamente impopular" e que muitos venezuelanos provavelmente celebrariam a sua queda.

A revista sublinhou que o chatbot não recomendou diretamente a captura do chefe de Estado venezuelano.

Quando a operação norte-americana ocorreu a 03 de janeiro e se registaram celebrações por parte de alguns setores da população venezuelana, Trump ficou impressionado com a capacidade de previsão do Grok, acrescentou a mesma fonte.

A revelação surge vários meses depois de Trump ter ordenado uma operação militar que resultou na captura de Maduro e na sua transferência para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações relacionadas com narcotráfico e corrupção. Após a operação, Trump anunciou que Washington assumiria o controlo da Venezuela durante o período de transição.

Em junho, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou, num processo judicial citado pela agência France-Presse (AFP), que uma versão governamental do sistema de inteligência artificial da xAI, empresa de Elon Musk, estava a ser utilizada pelo Pentágono no âmbito do Projeto Maven, programa militar de seleção de alvos assistido por inteligência artificial.

De acordo com o responsável pela inteligência artificial do Pentágono, Cameron Stanley, a tecnologia contribuiu para melhorar a eficiência operacional das forças norte-americanas durante a operação militar contra o Irão, nomeadamente no destacamento de forças e na identificação de alvos.