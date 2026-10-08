Moldova denunciou sobrevoo de aparelho no espaço aéreo nacional

O governo da Moldova denunciou hoje uma violação do espaço aéreo na tarde de quarta-feira, durante o mais recente ataque lançado pela Rússia contra a Ucrânia.

De acordo com o Governo de Chissinau, tratou-se de um aparelho que ainda não foi identificado e que sobrevoou o país durante cerca de um minuto antes de seguir em direção à província ucraniana de Odessa.

O Ministério da Defesa da Moldova indicou que o "voo não autorizado no espaço aéreo nacional" foi detetado ao princípio da noite passada nas imediações da localidade de Pervomaisk.

"O aparelho deixou o espaço aéreo nacional dirigindo-se para Limanske, em Odessa", acrescentou o Governo.

Entretanto, o Serviço de Operações Aéreas da Moldova declarou que continua a vigiar o espaço aéreo do país, em coordenação com as autoridades competentes.

Incidentes deste tipo são recorrentes em virtude da guerra na Ucrânia.

Na quarta-feira, ataques russos causaram a morte a 28 pessoas na Ucrânia.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014, anexando a Península da Crimeia e territórios do leste do país tendo lançado uma ofensiva militar de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.