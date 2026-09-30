Rendas disparam e despejos ganham espaço nas primeiras páginas

Bom dia. Embora a polémica em torno de Cristiano Ronaldo domine hoje a imprensa desportiva, depois de o capitão da Seleção ter falhado o treino e de Pedro Proença ter antecipado a viagem para junto da equipa, num episódio tratado como sinal de tensão, embora os jornais desportivos também dêem conta de uma conversa entre Ronaldo e Jorge Jesus que terá decorrido sem problemas, é no plano económico e social, há outro tema de maior interesse neste dia, nomeadamente no arrendamento, com destaque para a subida das novas rendas e para o aumento dos despejos por falta de pagamento.

Na revista Sábado a edição centra-se em temas de saúde, com "As novas armas contra a dor de cabeça" como principal chamada. A relação entre Seguro e Montenegro, descrita como "feliz, mas de conveniência", e a investigação aos falsos acidentes utilizados em burlas completam os principais destaques.

No Correio da Manhã destaca-se a subida das rendas, noticiando que as "novas rendas de casa sobem 10,2 por cento". A manchete surge ao lado do caso das gémeas, com a indicação de que a Justiça terá perdoado quatro milhões de euros, e de um relatório da OCDE que aponta os professores portugueses como os mais insatisfeitos. O jornal noticia ainda uma apreensão de meio milhão de euros em droga escondida em gasolina, um alegado esquema envolvendo "Macaco" no FC Porto e a ultrapassagem do Sporting pelo Benfica no valor do plantel.

No Público também coloca-se o arrendamento no centro da primeira página: "Um quinto dos novos contratos de arrendamento tem empresas como senhorio". O jornal aborda também a sobrelotação das prisões, que estarão a receber 80 novos reclusos por mês, e as perspectivas do Governo para o PIB no âmbito do OE2027. Na Educação, dá conta da colocação de mais de mil alunos no ensino superior e das falhas detectadas nos exames nacionais. O uso obrigatório de capacete nas bicicletas e trotinetes eléctricas, o conflito entre republicanos no Iowa e o leilão de um manuscrito raro da Ordem de Avis, datado de 1303, são outros temas.

Outra publicação, o Jornal de Notícias abre com o arrendamento, avançando que o Governo quer acelerar os despejos numa altura em que o valor das rendas bate recordes. A habitação surge novamente em destaque com a notícia de que a vacina da gripe será gratuita até aos quatro anos e a partir dos 60. Mas é Ronaldo quem domina a actualidade desportiva: o jornal noticia que o capitão "foi treinar sozinho para o hotel" e que o presidente da FPF antecipou a viagem. Professores envelhecidos e com perda de rendimentos, a proposta de taxar entradas de veículos no Porto e em Lisboa e o aumento das ofensas sexuais nas escolas completam a capa.

Igualmente no Diário de Notícias também se abre com a habitação, destacando que os despejos estão a aumentar e que a principal razão é a falta de pagamento da renda. O Parlamento e a discussão da legislação do arrendamento surgem igualmente em evidência, com a indicação de que o Governo espera alterar as regras na especialidade. Na actualidade internacional, Sánchez aprova decretos em Espanha, enquanto a política brasileira é analisada a partir de sete factores que podem marcar as próximas eleições presidenciais. No desporto, "CR7 falha treino e adensa polémica", enquanto o Benfica prepara a recepção ao Bayern depois da vitória em Turim.

No Negócios destaca a discussão sobre as rendas, com o tema a chegar ao plenário e o PS a preparar o voto contra, enquanto o Chega ameaça chumbar a proposta. O jornal aborda ainda os efeitos da escalada dos combustíveis sobre os custos e preços da construção e noticia que o Fisco dá como perdidos mais de 12 mil milhões de euros de receita. As concessões rodoviárias, a pressão conjunta de Portugal, Espanha e França sobre Bruxelas e a inteligência artificial completam os principais assuntos.

Já no O Jornal Económico abre-se com a distância crescente entre Espanha e Portugal no sector energético e dá destaque à ameaça de seis países "frugais" de bloquearem o orçamento europeu. A situação política portuguesa surge com o apelo da AD à responsabilidade da oposição e à prevenção de uma crise política. O jornal noticia ainda um novo bónus de 400 milhões de euros para pensionistas, a percepção de ineficácia do sistema fiscal por sete em cada dez empresas, uma oferta melhorada da Lufthansa e da Air France pela TAP e o pedido português do último cheque do PRR.

O Record coloca Ronaldo em evidência, mas com um tom diferente do dos restantes jornais desportivos. "Resolvido. Ronaldo e Jesus falaram sobre jogo na Noruega" é uma das principais chamadas, enquanto o processo do "bilhete dourado" volta à capa com a indicação de que Madureira e a mulher terão ganho 2,5 milhões de euros. O jornal destaca ainda a valorização de Prestianni, que terá passado de 20 para 40 milhões de euros, e as movimentações previstas no Sporting e no FC Porto.

No O Jogo dá-se ao episódio da Selecção um dos maiores destaques da edição: "Azia de CR7 causa mal-estar na seleção". O jornal refere que Pedro Proença decidiu viajar para Copenhaga num momento considerado sensível e que Jorge Jesus e Ronaldo conversaram à noite no hotel. Francisco Conceição está em dúvida devido a problemas físicos. No futebol de clubes, são ainda notícia André, Circati, Trubin e Fresneda, além da estreia europeia da selecção de andebol no Rosa Mota.

Por fim, A Bola adopta uma leitura semelhante, titulando "Siiiiiituação de crise" e escrevendo que a não utilização de Cristiano Ronaldo frente à Noruega terá sido mais complicada do que parecia. O jornal destaca a viagem de emergência de Pedro Proença para a Escandinávia e adianta que CR7 não treinou, mas reuniu-se à noite com Jorge Jesus, numa conversa que terá corrido bem. O presidente da FPF deverá falar hoje com o treinador e o capitão. Benfica, Sporting e FC Porto completam os principais destaques desportivos.