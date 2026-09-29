Bolieiro lamenta “falta de ética” das companhias aéreas
Presidente do Governo Regional dos Açores concedeu entrevista ao DIÁRIO e à TSF-Madeira durante o qual denunciou "o caos" na mobilidade
O presidente do Governo Regional dos Açores esteve ontem na Madeira para dar um aula aberta na UMa, encontrar-se com Miguel Albuquerque e participar num programa, da RTP, com os actuais e antigos presidentes dos Executivos Regionais.
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Antes visitou o DIÁRIO e a TSF-Madeira, e concedeu-nos uma entrevista onde falou de questões como a mobilidade, a lei das finanças regionais e a forma como a Autonomia é encarada pela República.
Uma conversa para ler na edição de hoje do DIÁRIO e ver no nosso canal youtube.