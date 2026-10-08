Mais de 1.300 acidentes no Verão

A notícia que faz a manchete da edição do DIÁRIO desta quinta-feira dá conta de que foram mais de 1.300 os acidentes nas estradas madeirenses no Verão. Do final de Maio a 1 de Outubro, a sinistralidade na Região registou cinco mortos e 460 feridos. No mesmo período, a PSP fez 280 detenções por crimes rodoviários.

Com uma imagem que exemplifica todo o processo, dizemos-lhe que o sistema ‘VOLTA’ dispara e mostra a realidade social. A devolução de embalagens quase duplica em poucas semanas e está perto dos 8 milhões. A devolução dos 10 cêntimos por unidade tem levado as pessoas sem-abrigo a vasculhar o lixo, pondo a nu a vulnerabilidade dos mais desfavorecidos.

Nas breves que compõem a primeira página do seu DIÁRIO de hoje, notamos que Ronaldo abala os cofres da FPF. Perder CR7 terá um custo significativo no orçamento da Federação, com os maiores reflexos depois de 2030. A par disso, levantamos o véu da 11.ª Conferência Inovação e Futuro, promovida pelo DIÁRIO, que cruza ciência, tecnologia, saúde e cozinha, sintetizando o que será a nossa comida.

Por fim, na primeira página destacamos que Câmara de Lobos não restringe o alojamento local.

Estas e outras notícias poderá ler na edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira, disponível tanto em papel, como em formato e-paper. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!