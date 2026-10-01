Verão de 2026 o terceiro mais quente mas normal quanto à precipitação

O verão deste ano foi o terceiro mais quente desde 1931, com uma temperatura de 1,21ºC acima da média, mas foi normal quanto à precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No boletim climatológico para o verão de 2026 em Portugal continental, divulgado hoje, o IPMA explica que o valor médio da temperatura média do ar foi de 23,17 graus celsius (ºC), 1,21ºC superior ao normal (1991-2020), o que fez dele o terceiro mais quente, apenas abaixo do verão de 2025 e do verão de 2005.

O verão, nota o IPMA no documento, foi marcado por duas ondas de calor, entre 9 e 24 de junho e entre 29 de junho e 11 de julho, a mais significativa o último caso, abrangendo 77% das estações analisadas.

Foram registados 23 novos extremos dos maiores valores da temperatura do ar.

Nos três meses de verão as temperaturas médias mensais estiveram, em geral, acima do normal, com os maiores desvios em junho. O dia 4 de julho foi o mais quente do verão no continente, e o maior valor da temperatura máxima foi registado em Mora, com 44,3 °C no dia 3 de julho.

Quanto à precipitação o verão ficou marcado por um episódio de chuva intensa no final de agosto. Nos três meses houve um total acumulado de 43,3 milímetros, o que representa 97% do valor normal.

Mas se em junho e julho a chuva foi inferior à média o mês de agosto fez do verão de 2026 um verão normal, já que a precipitação ocorrida em agosto foi 2,6 vezes acima do que é normal chover em agosto (260%). Foram registados 17 novos extremos de precipitação diária.

Devido a essa chuva, no fim do verão os valores sobre a seca tinham diminuído e distribuíam-se assim: 29,5% na classe normal, 54,1% na classe de seca fraca, 9,2% na classe de seca moderada e 7,2% na classe de seca severa.

Na Europa, em várias regiões, como em França e Reino Unido, o verão ficou marcado por temperaturas muito elevadas, superiores a 4ºC em relação ao normal.