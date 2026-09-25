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Mais de 100 pessoas resgatadas em embarcações ao largo das Ilhas Baleares

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Mais de 100 migrantes de origem magrebina foram resgatados ou intercetados em embarcações precárias em Cabrera, Maiorca e Formentera, nas Ilhas Baleares, desde a tarde de quinta-feira, disseram hoje as autoridades espanholas.

O primeiro destes resgates ocorreu por na tarde de quinta-feira, quando 17 pessoas foram localizadas a uma milha a sul de Cabrera, em Maiorca, numa operação que contou com a participação da Guarda Civil e do Salvamento Marítimo, informou a delegação espanhola do Governo nas Baleares.

Menos de uma hora depois, outras 16 pessoas foram intercetadas em Cala Llombards, no município de Santanyí, em Maiorca.

Na noite de quinta-feira, outros 18 migrantes de origem magrebina foram intercetados no Camí des Ram, em Formentera.

Estas três embarcações, com 51 ocupantes, juntam-se a outras cinco que foram intercetadas em Formentera e Ibiza, totalizando 99 migrantes resgatados, segundo as autoridades espanholas.

Hoje de madrugada, ocorreu um novo incidente migratório envolvendo outras 18 pessoas, localizadas numa embarcação a seis milhas a sul de Formentera. A Guarda Civil, o Salvamento Marítimo e um helicóptero Helimer deste organismo atuaram na ocorrência.

Na manhã de hoje, 21 pessoas de origem magrebina foram intercetadas em terra, em Pilar de la Mola (Formentera), depois de terem chegado à ilha numa embarcação.

Desde o início do ano, chegaram ao arquipélago 340 embarcações com 6.248 migrantes, segundo dados contabilizados pela agência de notícias EFE com base em informações prestadas pelo Ministério do Interior e pela delegação espanhola do Governo nas Baleares.

Em 2025, chegaram às ilhas 401 embarcações com 7.321 pessoas, o que representou um aumento de 24,5% no número de migrantes e de cerca de 15% no de embarcações face a 2024.

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