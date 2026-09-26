Torre de edifício atingido por incêndio vai ser demolida

Parte da torre do edifício atingido pelo incêndio de grandes dimensões desta madrugada, na Zona Velha do Funchal, vai ser demolida de forma controlada.

Uma vistoria realizada, esta manhã, concluiu a necessidade de remover parte da estrutura, devido às condições em que ficou após o fogo que deflagrou na última noite.

Neste momento, o DIÁRIO sabe que é aguardada a chegada de um camião para dar início à operação, que deverá decorrer dentro de pouco tempo.

Oito pessoas realojadas após incêndio de grandes dimensões na Zona Velha Duas pessoas, entre as quais uma bombeira, sofreram ferimentos ligeiros. Operação chegou a mobilizar 42 operacionais e 16 viaturas no ataque inicial

As imagens recolhidas no local mostram a dimensão dos danos na parte superior do imóvel, com zonas fortemente carbonizadas, janelas destruídas e sinais evidentes da intensidade das chamas junto à cobertura e à torre.

O incêndio deflagrou na noite de sexta-feira num edifício habitacional na Rua da Boa Viagem, na Zona Velha. O alerta foi dado pelas 23h33 e, quando os bombeiros chegaram, encontraram um prédio de três pisos já tomado pelo fogo. A prioridade passou por impedir a propagação às construções contíguas, numa zona marcada pela proximidade entre edifícios.

Ver Galeria Foto Hélder Santos/ASPRESS

O fogo acabou por ficar confinado ao prédio onde teve início e foi dado como dominado pelas 2h45. No ataque inicial estiveram envolvidos 42 operacionais e 16 viaturas, dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses e, posteriormente, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Na sequência da ocorrência, oito pessoas tiveram de ser realojadas. Nem todas residiam no edifício directamente afectado: pelo menos um dos agregados vivia num prédio vizinho, onde a concentração de fumo não permitia a permanência em segurança durante a noite.

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros - uma moradora e uma bombeira - e foram transportadas, por precaução, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A zona continua a ser acompanhada enquanto decorrem as operações destinadas a garantir a segurança do edifício e da envolvente.