Governo Regional lança programa de ordenamento e gestão da paisagem

O Governo Regional da Madeira está a avançar com o programa de ordenamento e gestão da paisagem, da responsabilidade da Direcção Regional do Ordenamento do Território, revelou ontem o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus. O processo terá a duração de dois anos e vai exigir “a maior colaboração” dos arquitectos da Madeira.

Eduardo Jesus falava na cerimónia do Dia Mundial da Arquitectura, promovida pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, e classificou o plano como um instrumento de grande dimensão e importância fundamental. O governante sublinhou o papel da paisagem no meio e na construção da Região, bem como no equilíbrio que daí deve resultar.

Ordem dos Arquitectos alerta para adulteração e falta de fiscalização de obras na Madeira A presidente da Secção Regional da Ordem dos Arquitectos, Susana Neves, alertou esta terça-feira para o reduzido número de concorrentes ao prémio de arquitectura deste ano na Região. Falando antes do início da cerimónia do Dia da Arquitectura, referiu que apesar da existência de "boa obra de reabilitação", muitos arquitectos recusaram-se a submeter as suas candidaturas por considerarem que os seus projectos foram "adulterados" durante a execução.

O governante saudou ainda a decisão de passar a atribuição do prémio para uma periodicidade bienal, o que, a seu ver, permite que mais projectos surjam e possam ser apreciados com tempo. Referiu-se também a catálogo que reunirá as quatro primeiras edições do Prémio de Arquitectura, como forma de perpetuar o conhecimento público dos galardoados, cujo reconhecimento, notou, se dilui rapidamente na consciência pública.

Finalmente, e em nome do Governo Regional, Eduardo Jesus agradeceu o trabalho da presidente cessante da secção, Susana Neves, e da sua equipa, destacando o contributo social desta Ordem na Madeira ao longo de seis anos.