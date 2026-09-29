JPP defende reforço no protocolo estabelecido entre o Governo Regional e a PSP

Paulo Alves apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional que altera o protocolo estabelecido com a PSP.

O JPP pretende quem, com a maior brevidade possíveÍ, se proceda à "revisão do protocolo de colaboração celebrado em L0 de Fevereiro de 2006 entre o Governo Regional da Região Autónoma da Madeira e a Polícia de Segurança Pública, de modo a aumentar de 30% para 40% a percentagem do montante das receitas das contraordenações rodoviárias destinada ao financiamento de investimentos no comando Regional da PSP da Madeira".

Um reforço da transferência das receitas das multas para ser aplicado na aquisição e renovação de "viaturas, equipamentos infraestruturas policiais, técnico-policiais e de proteção, meios tecnológicos, e demais investimentos considerados essenciais ao desenvolvimento da actividade operacional da PSP na Região".