"Não há nenhuma remodelação [no Governo Regional]"

Miguel Albuquerque negou esta quinta-feira a existência de uma remodelação iminente no Governo Regional, numa resposta aos rumores que têm circulado sobre eventuais alterações no Executivo.

"Não há nenhuma remodelação", afirmou o presidente do Governo Regional, à margem da entrega de habitação em Câmara de Lobos.

Albuquerque garantiu que os rumores não resultam de qualquer anúncio ou indicação da sua parte.

O governante classificou a situação actual como estável e assegurou que os secretários regionais continuam a desempenhar normalmente as respectivas funções.

A declaração surge num momento em que têm circulado especulações sobre possíveis alterações na composição do Executivo regional.