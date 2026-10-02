Governo Regional anuncia que greve teve 10,8% de adesão nas escolas da Madeira

A Secretaria Regional de Educação anunciou, esta tarde, a adesão à greve desta sexta-feira teve uma adesão de 10,8% nas escolas e restantes serviços tutelados por este departamento do Governo Regional da Madeira.

De acordo com uma nota do gabinete da secretária regional Elsa Fernandes, dos 2.724 funcionários em exercício de funções no turno da manhã, 264 aderiram à greve, o que corresponde a 9,7% do total. Neste período, sete escolas foram parcialmente afectadas na sua actividade lectiva. Já no período da tarde, dos 2719 funcionários em exercício de funções, 324 aderiram à greve, o correspondente a 11,9% do total. Neste período, oito escolas foram parcialmente afectadas na sua actividade lectiva. Tanto de manhã como de tarde, nenhuma escola ou serviço encerrou.

A greve de hoje foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira (STFP-RAM).