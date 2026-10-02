Atleta Gerson Baldé em estágio na Madeira

O atleta português Gerson Baldé, actual campeão mundial indoor de salto em comprimento, está na Madeira para concretizar um estágio, que se vai dividir entre o Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, e pelo Estádio de Câmara de Lobos.

"O atleta, está na Região na companhia do seu treinador José Barros, até ao próximo dia 6 de Outubro", indica uma nota enviada à imprensa pela Associação de Atletismo na Madeira. Gerson Baldé conquistou o título mundial da especialidade com a marca de 8,46 metros, no Campeonato Mundial de Atletismo Indoor de 2026.

A AAM recorda ainda que, a partir das 00 horas de amanhã, arranca o Ultra Madeira – Banana da Madeira 2026, reunindo mais de 400 atletas, oriundos de várias nacionalidades.

A prova principal, o Ultra Madeira, tem partida marcada para as 00h00 de amanhã, na Ponta do Pargo, seguindo posteriormente para a Fonte do Bispo, Bica da Cana, Encumeada, Curral das Freiras, Pico do Arieiro, Portela, Casa das Funduras e, finalmente, Caniçal. A prova terá uma extensão total de 92 km, com 4570 metros de desnível positivo.

Já o Ultra de 55 km, com 3010 metros de desnível positivo, em formato linear, tem partida marcada para a Encumeada, às 6 horas de amanhã, seguindo depois pelo Curral das Freiras, Pico do Arieiro, Portela e Casa das Funduras, até à meta, no Caniçal. A previsão é de que os primeiros atletas cheguem pelas 11h30.

Por seu turno, o Trail de 30 km terá partida às 10 horas, no Porto da Cruz, tendo como destino a Terra Batista, a Portela, a Casa das Funduras e, finalmente, o Caniçal, junto à Igreja Velha. A prova terá 1.500 metros de desnível positivo. A chegada dos atletas mais rápidos está prevista para as 12h55.

Pelas 9 horas, terá lugar a partida do Trail de 17 km, com 411 metros de desnível positivo. O percurso terá início no Bar Roque, seguindo depois para a Casa das Funduras e terminando no Caniçal. Os atletas mais rápidos deverão chegar à meta pelas 10h15.

Finalmente, e no que diz respeito ao Mini Trail, a prova realiza-se apenas no domingo, com partida às 10 horas, junto à Santa Casa da Misericórdia de Machico, tendo como destino o Caniçal. A chegada dos atletas mais rápidos está prevista para as 10h45.