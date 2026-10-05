Sismo de magnitude 3,0 a sudeste das Desertas
Abalo foi registado de madrugada a cerca de 100 quilómetros do Funchal
Um sismo de magnitude 3,0 foi registado esta madrugada, às 03h29, a sudeste das Ilhas Desertas, a cerca de 100 quilómetros do Funchal.
De acordo com a rede sísmica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu a uma profundidade de 42 quilómetros.
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