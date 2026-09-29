CDS-Machico propõe prémios a atletas e devolução do IRS

O CDS-PP vai apresentar, na Assembleia Municipal de Machico de amanhã, três propostas de recomendação que passam pela criação de prémios monetários para atletas do concelho, pela descentralização do espectáculo de fogo-de-artifício de fim de ano e pela devolução máxima de 5% do IRS aos munícipes em 2027.

Na área do desporto, o deputado municipal do CDS-PP propõe a criação do programa "Machico viveiro de desportistas", destinado a distinguir atletas e duplas do concelho que alcancem um lugar no pódio em competições oficiais.

A proposta prevê prémios monetários para classificações entre o primeiro e o terceiro lugares em provas regionais, nacionais, europeias e mundiais ou olímpicas, incluindo o desporto adaptado. Os apoios poderão atingir os 1.500 euros e, segundo a proposta, deverão ser entregues durante a Gala Manuel Passos.

Outra recomendação incide sobre o espectáculo pirotécnico de fim de ano. O CDS-PP defende que o fogo seja alargado ao anfiteatro natural do vale de Machico, através da instalação de postos móveis sincronizados com os lançamentos realizados na baía. O partido argumenta que a medida permitiria distribuir o espectáculo por uma área mais vasta, reduzir a concentração de pessoas no centro da cidade e beneficiar o comércio local.

A terceira proposta diz respeito ao IRS. O CDS-PP pretende que o Município fixe em 5%, para 2027, a participação variável no imposto que pode ser devolvida aos contribuintes com domicílio fiscal no concelho.

O partido sustenta que a opção pela devolução integral daquela percentagem permitirá aumentar o rendimento disponível das famílias e tornar o município mais atractivo, recordando que tem defendido esta medida nos últimos anos.