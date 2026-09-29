ANP Madeira reelege direcção para triénio 2026-2029

A Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção da Madeira inicia um novo mandato com Luís Alves novamente à frente da direcção e uma equipa com novos elementos e diferentes percursos profissionais.

Os associados da estrutura regional foram chamados a pronunciar-se sobre a composição dos órgãos sociais, tendo sido eleita, com uma única lista candidata, a direcção liderada por Luís Alves. Para o presidente reeleito, o resultado representa um voto de confiança no trabalho desenvolvido nos últimos anos, mas também uma responsabilidade acrescida perante os desafios enfrentados pela classe docente.

“Recebemos esta reeleição com sentido de responsabilidade e, acima de tudo, com a consciência de que a confiança dos nossos associados nos obriga a fazer mais e melhor”, afirmou Luís Alves, destacando a renovação da composição da direção.

“A nova equipa combina experiência, conhecimento e novas perspectivas. Introduzimos mudanças precisamente porque entendemos que uma associação que pretende acompanhar a transformação da Educação precisa também de se renovar”, explicou.

A ANP Madeira conta actualmente com mais de mil associados na Região, entre profissionais dos diferentes níveis e áreas de educação e ensino. O crescimento da associação, segundo Luís Alves, representa também uma maior responsabilidade no acompanhamento dos docentes.

Entre as prioridades para o novo mandato estão a valorização da profissão docente, a defesa da carreira e dos direitos profissionais, a melhoria das condições de trabalho, a valorização do tempo de serviço, a formação contínua e a participação no debate sobre as políticas educativas.

A associação pretende ainda reforçar a presença junto das escolas e dos professores e aprofundar a intervenção junto das entidades responsáveis pela Educação, a nível regional e nacional. A intenção passa por apresentar propostas, pareceres e contributos sobre matérias relevantes para o setor.

A formação e o debate sobre os desafios da Educação continuarão igualmente a ser uma das áreas de intervenção da ANP Madeira, através da realização de seminários, conferências e ações de formação. Entre os temas a aprofundar estão a inteligência artificial e a transformação digital, a inovação pedagógica, a inclusão, a liderança educativa, a avaliação e as novas metodologias de aprendizagem.

“A escola está a mudar e os professores estão a enfrentar desafios que há poucos anos não existiam”, sublinhou Luís Alves, apontando a necessidade de acompanhar as transformações tecnológicas e sociais e de preparar os profissionais para novas exigências.

A ANP Madeira assume-se como uma organização de professores de carácter não sindical, centrada na valorização profissional, formação, acompanhamento dos docentes e defesa dos seus interesses e da qualidade da Educação.

A tomada de posse da nova direcção está prevista para Outubro e contará com a presença da Direção Nacional da Associação Nacional de Professores.