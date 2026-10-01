ISAL deu início ao ano lectivo 2026/2027

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) realizou, hoje, a abertura oficial do ano lectivo 2026/2027, reunindo a comunidade académica para "assinalar o início de mais um ano de ensino, conhecimento e crescimento". A cerimónia contou com a presença da directora-geral do ISAL, Marta Quaresma, e da vice-directora, Sancha de Campanella, que deram início oficial às actividades académicas do novo ano lectivo.

"O ano lectivo 2026/2027 assume particular relevância para o ISAL, uma vez que marca a frequência dos últimos anos das Licenciaturas em Gestão de Empresas e em Turismo, representando uma etapa importante no percurso académico dos estudantes destes cursos", aponta nota enviada à imprensa.

Além disso, é o reforço do "compromisso do ISAL com a formação de profissionais qualificados e com a promoção de uma comunidade académica dinâmica, preparada para responder aos desafios atuais e futuros do mercado de trabalho".

Registar que, no dia de ontem, o ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas veio informar que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal julgou procedente a providência cautelar apresentada contra o despacho que determinava o encerramento compulsivo da instituição, a 31 de Outubro, tendo decretado a suspensão da sua eficácia.