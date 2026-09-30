Ala feminina na cadeia tem de fechar. Provedor de Justiça considera “imperioso” o encerramento de “autêntico buraco”. Relatório considera condições incompatíveis com reclusão digna e aponta falhas na saúde, segurança e tramitação de processos. Falta de psiquiatra e presença de drogas sintéticas estão entre os problemas identificados. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 30 de Setembro.

Outros destaques:

À espera de um recomeço Centro de Recolha Animal em Santa Cruz vai ganhar sala de cirurgia e mais um veterinário. Conta com 115 gatos, jaulas cheias de cães e um residente desde 2016.

Talento madeirense na Liga BPI Sete das dez equipas da principal liga feminina têm futebolistas da Região. Nacional sofreu 10 golos nos quatro jogos em casa.

Muro por acabar há 16 anos Obra de protecção prevista após o 20 de Fevereiro ficou incompleta e habitações continuam em risco. Prédio na Zona Velha voltou a pegar fogo.

E, por fim, Arrendar está mais caro Renda mediana dos novos contratos aumentou 17% e coloca Funchal no 5.º lugar das cidades mais caras.

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