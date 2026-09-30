Dionísio Pestana distinguido como Personalidade Turismo 2026

Dionísio Pestana, presidente do Grupo Pestana, recebeu o Prémio Personalidade Turismo 2026, durante a cerimónia dos Prémios Personalidades do Ano da Magazine Imobiliário, realizada ontem em Paço de Arcos.

A distinção reconhece o percurso de quase cinco décadas de Dionísio Pestana no sector do turismo e o contributo para o crescimento do grupo empresarial de origem madeirense.

De acordo com nota de imprensa, ao receber o prémio, Dionísio Pestana recordou o desafio que, em 1976, o levou da África do Sul para a Madeira para assumir a gestão do hotel da família. Esse momento marcou o início do percurso empresarial que viria a dar origem ao actual Grupo Pestana.

"O grupo está hoje mais forte do que nunca. Temos cinco anos de recordes e continuamos à procura de investir e de crescer", afirmou Dionísio Pestana, apontando Portugal e os mercados internacionais como geografias onde o grupo pretende continuar a procurar novas oportunidades.

Formado em Gestão de Empresas pela Universidade de Natal, Dionísio Pestana assumiu em 1976 a gestão do hotel da família na Madeira. Ao longo de quase cinco décadas, liderou o crescimento do Grupo Pestana, que conta actualmente com mais de 110 hotéis, presença em 17 países e actividade em áreas como o golfe, os casinos e o imobiliário turístico.

O grupo tornou-se, assim, num dos maiores grupos turísticos multinacionais de origem portuguesa.

Dionísio Pestana foi uma das cinco personalidades distinguidas na edição de 2026 dos prémios. Na categoria Imobiliário foi distinguido Aniceto Viegas, CEO da AVENUE Real Estate, enquanto José Teixeira, presidente do dst group, recebeu o prémio na área da Construção.

Na categoria Ambiente, a distinção foi atribuída a Paula Teles, CEO da MPT, enquanto Laura Caldeira, presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), recebeu o Prémio Personalidade Mérito.

Os Prémios Personalidades do Ano 2026 contam com o patrocínio da GROHE, HAIER, JUNG e MAP, o apoio institucional da ADENE, APPII e AHP e a comunicação da Green Media.