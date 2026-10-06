Ginásio municipal de São Martinho celebra 25 anos com quatro dias de iniciativas

O Ginásio de São Martinho, estrutura da Câmara do Funchal, assinala na próxima quinta-feira o seu 25.º aniversário. A data vai ser celebrada através de um programa de iniciativas que se prolonga por toda esta semana, com diversas actividades desportivas, momentos de convívio e debate sobre a importância da actividade física ao longo da vida.

O programa teve início hoje, com uma "mega aula de actividade física", às 09h30, no Ginásio de São Martinho. Seguiu-se, às 10h30, uma palestra da professora Rebeca, dedicada aos benefícios da actividade física na terceira idade. Durante a tarde, os participantes poderão ainda integrar uma aula de pilates, às 14h15, e uma "mega aula de meditação", às 15h15.

As comemorações prosseguem amanhã de manhã, com a realização de actividades físicas. À tarde, pelas 14h30, terá lugar, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, a conferência “25 anos do Ginásio de São Martinho”, que contará com as intervenções do professor Pedro Serrão, da professora Marília Santos, de Fernando Jardim, Marco Gonçalves e de um utente do Ginásio de São Martinho. A sessão de abertura será presidida pela vereadora com o pelouro do Desporto, Helena Leal.

No dia 8 de outubro, data do aniversário, realiza-se um almoço-convívio. As comemorações encerram na sexta-feira, com uma "mega caminhada" e aula de alongamentos, com início às 09h15, entre o Caminho do Teleférico e a Praça do Município.